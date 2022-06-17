Mіські новини Новини Майстрині з Дніпра шиють патріотичні іграшки 17.06.2022 9:35 Патріотичні м’які іграшки з бавовни та синтепону роблять майстрині у Дніпрі. Частину коштів з продажу виробів переводять на благодійність.З початку війни жінки підтримують й армію. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.06.2022 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.06.2022 17.06.2022 7:10 Новини Новини України Важливо було почути від лідерів країн ЄС, що закінчення війни та мир для України мають бути такими, як їх бачить наш народ – звернення Президента Володимира Зеленського 16.06.2022 23:08 Mіські новини Новини У Кам’янському нагородили найкращих медичних працівників 16.06.2022 19:21 Mіські новини Новини “Золота” олія: в чому причина здорожчання та які актуальні ціни? 16.06.2022 18:17 Mіські новини Новини ЗСУ відбили штурм Тошківки, окупанти атакують на кількох напрямках. Війна в Україні на 16 червня 16.06.2022 17:15 Mіські новини Новини Під ворожим вогнем знову Апостолівська та Зеленодольська громади. Ситуація на 16 червня 16.06.2022 15:10