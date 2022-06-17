Майстрині з Дніпра шиють патріотичні іграшки

17.06.2022 9:35

Патріотичні м’які іграшки з бавовни та синтепону роблять майстрині у Дніпрі. Частину коштів з продажу виробів переводять на благодійність.З початку війни жінки підтримують й армію.

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