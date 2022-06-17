У лікарнях Дніпра медики рятують поранених бійців

У лікарнях Дніпра медики продовжують рятувати бійців, яких з тяжкими пораненнями доправляють з передової. Більшість військових мають не кульові, а важкі осколкові та мінно-вибухові травми. Аби врятувати життя нашим захисникам, лікарі буквально творять дива.

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