Ворожі обстріли, переселенці, завершення навчального року: Микола Лукашук про ситуацію в області

17.06.2022 14:45

Ворог продовжує обстріи Великої Костромки та околиць Зеленодольська. Це одна з найбільш постраждалих територій області. Попри обстріли, в аптеках регіону є медикаменти, у магазинах – продукти. Уся критична інфраструктура працює.

На Дніпропетровщину продовжують прибувати мешканці сусідніх областей. Переважно вони знаходять прихисток у Дніпрі та Кривому Розі. Тільки за останній тиждень переїхало понад 4 тис людей із Херсонщини та Донеччини.

У 84-х громадах області завершився освітній процес. Ще 6 шкіл продовжують навчання. Загалом 749 учнів. За тиждень-півтора канікули мають розпочатися в усіх школах регіону.

Про це розповів на брифінгу в обласній військовій адміністрації голова облради, заступник голови Ради оборони регіону Микола Лукашук.

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