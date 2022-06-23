Фонд Віктора Пінчука передав антидронові рушниці для потреб ЗСУ

Ще чотири антидронові рушниці боронитимуть українських військових від ворожих розвідників та коригувальників артосбтрілів. Прилади блокуватимуть зв’язок квадрокоптерів пультом управління. Закупив їх для хлопців на передовій Фонд Віктора Пінчука.

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