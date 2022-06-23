Фонд Віктора Пінчука передав антидронові рушниці для потреб ЗСУ

23.06.2022 20:35

Ще чотири антидронові рушниці боронитимуть українських військових від ворожих розвідників та коригувальників артосбтрілів. Прилади блокуватимуть зв’язок квадрокоптерів пультом управління. Закупив їх для хлопців на передовій Фонд Віктора Пінчука.

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