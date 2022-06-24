Майже 15 тисяч засобів реабілітації отримали люди з інвалідністю.

Мова йдеться про візки, ортопедичне взуття, протези верхніх та нижніх кінцівок, спеціалізовані засоби самообслуговування та ін. У Дніпропетровській області від початку року Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю займається опрацюванням таких направлень.

«Незважаючи на воєнний стан, ми не припиняємо роботи. Загалом були видані допоміжні засоби реабілітації у кількості 14 740. Розмір асигнувань для забезпечення засобами реабілітації становить майже 67,5 млн грн. Зокрема, 151 особа отримала компенсацію за самостійне придбання засобів реабілітації», — розповіла Анна Коляда, фахівець відділу забезпечення технічними засобами реабілітації Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Отримати засоби реабілітації можна, звернувшись до відділення соціального захисту за місцем проживання або до ЦНАПу. Учасники бойових дій, яким не встановлено інвалідність, можуть отримати необхідні засоби реабілітації за висновками лікарської комісії.