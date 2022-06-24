В Апостоловому знищили ще 69 касетних боєприпасів, якими місто обстріляв ворог

Піротехніки продовжують обстежувати територію Апостолового та знешкоджувати небезпечні касетні елементи. За сьогодні знищили ще 69 одиниць. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Над розмінуванням міста працювали 12 піротехніків та 4 одиниці техніки. Загалом після ворожого обстрілу вночі 22 червня вже знешкодили 168 касетних боєприпасів від «Торнадо».

Нагадаємо, після атаки в місті пошкоджені дахи та вибиті вікна у 20 приватних житлових будинках. Люди не постраждали.