В Апостоловому знищили ще 69 касетних боєприпасів, якими місто обстріляв ворог

24.06.2022 14:58

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Піротехніки продовжують обстежувати територію Апостолового та знешкоджувати небезпечні касетні елементи. За сьогодні знищили ще 69 одиниць. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області. 

Над розмінуванням міста працювали 12 піротехніків та 4 одиниці техніки. Загалом після ворожого обстрілу вночі 22 червня вже знешкодили 168 касетних боєприпасів від «Торнадо».

Нагадаємо, після атаки в місті пошкоджені дахи та вибиті вікна у 20 приватних житлових будинках. Люди не постраждали.

 

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