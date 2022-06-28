18 загиблих та 59 поранених: триває розбір завалів торговельного центру у Кременчуці

28.06.2022 13:31

Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків обстрілу торговельного центру (станом на 7:00)

🔹28 червня пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.
🔹Внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні).
🔹За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук.
🔹Координацію заходів на місці події здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
🔹Місцевими органами влади організовано всебічне забезпечення залучених до ліквідації наслідків обстрілу сил і засобів.
🔹До робіт від ДСНС залучено 440 осіб (в т.ч. 14 психологів) та 70 од. техніки

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