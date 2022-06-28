Удар по ТРЦ у Кременчузі: близько 40 вважаються зниклими безвісти

28.06.2022 17:15

Внаслідок ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчузі загинуло понад 20 осіб. Близько 40 вважаються зниклими безвісти. Рятувальники розібрали половину завалів. Спіробітники ДСНС, поліція та волонтери працювали всю ніч, аби врятувати людей. У Харківській області окупанти намагаються покращити своє тактичне розміщення та прорвати сили оборони на кількох напрямках. У Лисичанську ворог обстріляв наші позиції із мінометів та артилерії, завдав авіаційних ударів у двох населених пунктах. Також противник веде штурмові дії у напрямку південної околиці Лисичанського нафтопереробного заводу.

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