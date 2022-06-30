Чергову партію сучасної техніки передав військовим Фонд Віктора Пінчука

30.06.2022 19:30

Фонд Віктора Пінчука передав чергову партію сучасної техніки українським військовим. Передача відбулась в межах системної підтримки підрозділів ЗСУ та ТРО. Під патронатом п’ять військових частин та два окремих батальйона територіальної оборони.

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