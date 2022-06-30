Знищено 40 тонн зерна: ворог зранку 30 червня вдарив по фермерському господарству на Криворіжжі

Зранку агресор декілька разів наніс удар з “Торнадо” вдарив по фермерському господарству у Зеленодольську. Через влучання склад, де зберігалося 40 тонн зерна, знищений. Там сталася пожежа, яку вже загасили.

Велику Костромку накрив зі ствольної артилерії. Влучив у аграрне підприємство – склад з сільгосптехнікою. Було масштабне загорання. Його ліквідували. У селі є пошкодження житла, жертв немає.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області