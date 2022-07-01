Як проходитиме національний мультипредметний тест у воєнних умовах

01.07.2022 19:17

Вже за три тижні на цьогорічних випускників чекає останнє випробування – національний мультипредметний тест. Його складатимуть замість ЗНО. Чи готові до екзамену випускники та найголовніше – чи готові до нього чиновники, які мають подбати про особливу безпеку?

 

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