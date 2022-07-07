На Дніпропетровщині СБУ затримала російського агента, який розвідував позиції ППО

07.07.2022 10:29

Військова контррозвідка СБУ затримала російського агента, який розвідував місцезнаходження систем протиповітряної оборони С-300 в Дніпропетровській області. Отримані координати він мав передати своєму «куратору» через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

Окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів, щоб нейтралізувати протиповітряний захист України. При цьому днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими рашисти намагалися обстріляти область.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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