Пошкоджені будинки та розбита сонячна електростанція: обстріл Апостолівської громади, – ДСНС

Рятувальники завершили обстеження Апостолівської громади після ворожого обстрілу. Обійшли 2 села – Новосеменівку та Перше Травня.

🔹 У Новосеменівці пошкоджені 3 будинки. Там вибиті вікна. Є руйнування двох господарчих споруд. Побило снарядами трактор. На одному з подвір’їв залишилась воронка. Її діаметр 3 метри, глибина півтора метри. По вулицях залишилось багато воронок від «Ураганів».

🔹 У селі Перше Травня пошкоджено комбайн. Розбиті 75 панелей сонячної електростанції, Люди не постраждали