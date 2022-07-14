Журналісти 11 каналу Дніпра — за чесні новини про ЗСУ та війну

Російська пропагандистська брехня швидко спростовується правдивими та актуальними новинами. Такими, як на 11-му каналі Дніпра. Наша команда працює 24/7 з першого дня війни і висвітлює найактуальніші новини регіону та України.

“Ми розуміємо, наскільки нашому суспільству важливо знати правду про те, яку війну розв’язала проти нас росія, тому намагаємося завжди висвітлювати всю військову інформацію, що потрапляє до нас”, – зазначив директор 11-го каналу.

За його словами, канал завжди радий співпраці з військовими засобами інформації: “Ми з радістю змонтуємо всі матеріали, які надійдуть до нас як від пресофіцерів частин, так і від військових журналістів. Це буде дуже суттєвим доповненням до нашого ефіру”

https://armyinform.com.ua/2022/07/14/zhurnalisty-dnipra-za-chesni-novyny-pro-zsu-ta-vijnu/