Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 10.11.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 10.11.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1721-ша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2220 осіб. Також знешкоджено три танки, 13 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1331 безпілотний літальний апарат, 525 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного та 71 авіаційного удару, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7709 дронів-камікадзе та здійснили 2354 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Рижівка, Безсалівка, Товстодубове, Бачівськ, Павлівка, Олексіївка, Хотінь, Могриця, Козаче, Писарівка, Уланове, Шалигине, Рогізне, Нова Січ, Тополя, Яструбщина, Яструбине, Нескучне, Вільна Слобода, Волфине, Мала Корчаківка, Кровне, Вовківка, Чернацьке, Нова Гута, Юнаківка, Кисла Дубина, Іволжанське Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Нова Січ, Мар’їне та Пустогород.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши п’ять КАБ, та здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак противника у бік населених пунктів Охрімівка, Хрипуни, Мала Вовча та в районах Стариці, Чугунівки.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти провели шість атак у районі населеного пункту Зарічне та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки в напрямку Пискунівки та в районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку противник провів три штурмові дії, атакуючи в бік Васютинського та у районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Русин Яр та в бік Миколайпілля.

Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населеного пункту Нове Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку окупанти провели атаку у районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Щодня захищаємо Україну, її громадян та їхнє право на вільне майбутнє.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Слава Україні!