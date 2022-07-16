У Дніпрі поліція збирає докази на місці ракетного обстрілу та документує воєнні злочини рф

16.07.2022 13:45

Зараз на місці влучання ракет працює криміналістична лабораторія, слідчі, вибухотехніки та поліцейські інших підрозділів. Поліція проводить огляд місця події, фіксує та збирає докази воєнного злочину країни-агресора.

Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по Дніпру по території промислового підприємства та вулиці поряд з ним. На місце події негайно виїхали поліцейські всіх служб. Були встановлені особи загиблих та постраждалих людей.

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