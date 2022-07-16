У Дніпрі поліція збирає докази на місці ракетного обстрілу та документує воєнні злочини рф
Зараз на місці влучання ракет працює криміналістична лабораторія, слідчі, вибухотехніки та поліцейські інших підрозділів. Поліція проводить огляд місця події, фіксує та збирає докази воєнного злочину країни-агресора.
Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по Дніпру по території промислового підприємства та вулиці поряд з ним. На місце події негайно виїхали поліцейські всіх служб. Були встановлені особи загиблих та постраждалих людей.