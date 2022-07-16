Ракетні удари по Сумщині, Одещині та Харківщині. Війна в Україні на 16 липня

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Вчора ввечері 6 прильотів на Сумщині – били зі ствольної артилерії. Сьогодні вранці по одній із громад зафіксували 12 ударів з мінометів. Вночі окупанти гатили по Харківщині, потрапили по Чугуєву – загинуло три людини та стільки ж постраждали. Зруйновано багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. Авіаційний удар завдали й по Одесі. Прильот був у склад виробничо-торговельної компанії.

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