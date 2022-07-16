Ракетні удари по Сумщині, Одещині та Харківщині. Війна в Україні на 16 липня

16.07.2022 14:30

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Вчора ввечері 6 прильотів на Сумщині – били зі ствольної артилерії. Сьогодні вранці по одній із громад зафіксували 12 ударів з мінометів. Вночі окупанти гатили по Харківщині, потрапили по Чугуєву – загинуло три людини та стільки ж постраждали. Зруйновано багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. Авіаційний удар завдали й по Одесі. Прильот був у склад виробничо-торговельної компанії.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

ФОРПОСТ.UA: Злочини рашистів на Чернігівщині, волонтери, півник з Бородянки.

16.07.2022 19:11

Наслідки ворожої атаки по Дніпру 15 липня

16.07.2022 17:51

У Дніпрі поліція збирає докази на місці ракетного обстрілу та документує воєнні злочини рф

16.07.2022 13:45

53 ракети по Нікополю: коментар міського голови Олександра Саюка

16.07.2022 12:43

Ракетні удари по Дніпру, Нікополю та Криворізькому району 15-16 липня, – ДСНС

16.07.2022 12:02

Обстріл Нікополя: зруйновані багатоповерхівки, одна людина загинула, двоє під завалами

16.07.2022 11:17
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com