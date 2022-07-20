Правоохоронці проводять роботи з розмінування міста Нікополя та прилеглої території

20.07.2022 12:57

Вибухотехніками та поліцейськими Нікопольщини обстежується територія обстрілів міста Нікополя. Документується кожен воєнний злочин вчинений російськими загарбниками. На даний час вже відпрацьовано 12 фрагментів вибухонебехпечних предметів. Робота з розмінування Нікополя та прилеглої території триває.

Поліція закликає мешканців міста при виявленні будь-яких підозрілих предметів, схожих на боєприпаси бути дуже обачними. Ні в якому разі не підходьте до снаряду, міни чи ракети, що не спрацювали. Позначте місце знахідки та зателефонуйте до поліції або ДСНС.

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