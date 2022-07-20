Правоохоронці проводять роботи з розмінування міста Нікополя та прилеглої території

Вибухотехніками та поліцейськими Нікопольщини обстежується територія обстрілів міста Нікополя. Документується кожен воєнний злочин вчинений російськими загарбниками. На даний час вже відпрацьовано 12 фрагментів вибухонебехпечних предметів. Робота з розмінування Нікополя та прилеглої території триває.

Поліція закликає мешканців міста при виявленні будь-яких підозрілих предметів, схожих на боєприпаси бути дуже обачними. Ні в якому разі не підходьте до снаряду, міни чи ракети, що не спрацювали. Позначте місце знахідки та зателефонуйте до поліції або ДСНС.