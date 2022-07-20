У Нікополі дістали з-під завалів тіла двох людей після нічних обстрілів 20 липня, – ДСНС

20.07.2022 11:21

Російські війська обстріляли Нікополь з “Градів”. Під завалами будинків загинули 2 жителів – 70-річний чоловік та 65-річна жінка. Поранені 9 людей, з них 4 дітей. Шестеро з них були госпіталізовані до у лікарні. На даний час у стаціонарах Нікополя залишається 3 людей, 1 дитину перевезли до лікарні Дніпра.

Обстрілами у місті зруйновано 3 приватних житлових будинки, пошкоджено 12 будинків та 4 господарчих споруди. У приватному секторі були і пожежі. Вогонь вже загасили. Зараз працює 27 рятувальників та 7 одиниць техніки. Розбирають завали. Територія огороджена.

Теги: , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Правоохоронці проводять роботи з розмінування міста Нікополя та прилеглої території

20.07.2022 12:57

Є загиблі та поранені: у Нікополі окупанти обстріляли з «Градів» житловий квартал

20.07.2022 10:45

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.07.2022

20.07.2022 7:36

Хоч би як окупанти намагалися сховатися, ЗСУ й наша розвідка забезпечать удари у відповідь, а кожен російський злочинець буде встановлений – звернення Президента України

19.07.2022 23:36

Волонтери з Кривого Рогу розробили власний баггі-мобіль

19.07.2022 19:25

Постраждалим від вибуху в Дніпри першими прийшли на допомогу нацгвардійці

19.07.2022 18:45
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com