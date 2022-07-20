У Нікополі дістали з-під завалів тіла двох людей після нічних обстрілів 20 липня, – ДСНС

Російські війська обстріляли Нікополь з “Градів”. Під завалами будинків загинули 2 жителів – 70-річний чоловік та 65-річна жінка. Поранені 9 людей, з них 4 дітей. Шестеро з них були госпіталізовані до у лікарні. На даний час у стаціонарах Нікополя залишається 3 людей, 1 дитину перевезли до лікарні Дніпра.

Обстрілами у місті зруйновано 3 приватних житлових будинки, пошкоджено 12 будинків та 4 господарчих споруди. У приватному секторі були і пожежі. Вогонь вже загасили. Зараз працює 27 рятувальників та 7 одиниць техніки. Розбирають завали. Територія огороджена.