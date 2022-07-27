У самому центрі Дніпра старий клен може завалитись просто на житлові будинки

27.07.2022 18:12

Загроза життю через аварійне дерево! У самому центрі Дніпра старий клен може будь-якої миті завалитись просто на житлові будинки та наробити біди. Дерево вже рік як геть засохло, а стовбур пішов тріщинами. Під час нещодавнього буревію його жертвою стала припаркована поруч автівка. Ремонт власнику обійдеться щонайменше у 10 тисяч гривень. От тільки зеленбуд, попри численні звернення, чомусь не поспішав рятувати людей від аварійного дерева. Доки на місце не виїхала наша знімальна група.

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