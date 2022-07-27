ЗСУ зруйнували Антонівський мост біля Херсона

27.07.2022 17:28

Збройні сили України цієї ночі вдарили по Антонівському мосту через Дніпро у тимчасово окупованому Херсоні. Це вже друге влучання наших військових в об’єкт, що є стратегічним для окупантів. 19 липня був перший удар в районі Антонівського мосту. Тоді переправа отримала пошкодження, але залишилась придатною для експлуатації. Правда, з його ремонтом в окупантів виникли труднощі. Тепер війська рф взагалі, не зможуть переправляти по ньому своє озброєння та техніку.

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