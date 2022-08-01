Через ворожі обстріли Нікопольського району поранені 2 людей

01.08.2022 10:53

Двічі за ніч ворог обстріляв Нікопольський район. Бив з “Градів” навмисно по Марганцю та Червоногригорівці. У Марганці влучили в житловий будинок, де перебувало 6 дітей – від 2 до 12 років. Вони не ушкоджені. Рятувальники перевели їх до безпечного місця. Серйозні поранення отримала 31-річна жінка. Її стан важкий. У місті пошкоджено 8 приватних житлових будинків, господарчу споруду, офісну будівлю, кафе та кілька підприємств. Перебиті електромережі – частина вулиць без світла. Другий обстріл – Червоногригорівки. Агресор здійснив 40 пострілів по селу. Там постраждала 69-річна жінка. В неї осколкові поранення. Пошкоджено 28 приватних будинкiв, 16 господарчих споруд, 7 автомобілів, газопровід низького тиску та лінії електропередач. По Криворізькому району ворог вдарив зі ствольної артилерії. Цілив по Зеленодольській громаді. Обійшлося без жертв та руйнувань. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

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