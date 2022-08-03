У Дніпрі електротранспорт буде зупинятися під час повітряних тривог

03.08.2022 18:20

У Дніпрі під час повітряної тривоги зупинилась більшість трамваїв та тролейбусів! А от маршрутки ходили справно, що й викликало хвилю обурення серед пасажирів. З чим пов’язане таке новведення?

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