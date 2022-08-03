Mіські новини Новини У Дніпрі електротранспорт буде зупинятися під час повітряних тривог 03.08.2022 18:20 У Дніпрі під час повітряної тривоги зупинилась більшість трамваїв та тролейбусів! А от маршрутки ходили справно, що й викликало хвилю обурення серед пасажирів. З чим пов’язане таке новведення? Продовжити читання Уперед ЗСУ відбили 9 спроб штурму окупантів за останню добу. Війна в Україні на 3 серпня Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ЗСУ відбили 9 спроб штурму окупантів за останню добу. Війна в Україні на 3 серпня 03.08.2022 17:57 Mіські новини Новини Дніпро “зацвів”: річка традиційно позеленіла та засмерділа 03.08.2022 15:44 Mіські новини Новини В Апостоловому за одну ніч окупанти зруйнували всі школи 03.08.2022 15:13 Mіські новини Новини Коригував ракетні удари по аеродромам Дніпропетровщини: СБУ затримала російського агента 03.08.2022 12:29 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.08.2022 03.08.2022 7:09 Новини Новини України Кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, і відновлені міжнародні зв’язки стануть внеском у посилення України – звернення Президента Володимира Зеленського 02.08.2022 22:10