Крихкість свободи можна захистити лише спільними діями, має бути ефективна архітектура глобальної безпеки – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Цими днями в нашому інформаційному просторі та в соцмережах дуже багато повідомлень про конфліктні ситуації та загрози, які є в інших географіях. Спочатку – Балкани, потім – Тайвань, тепер може бути Кавказ… Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об’єднує один чинник, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності.

І це те насправді, на що Україна звертає увагу не тільки 161 день від початку повномасштабної війни, а вже роками. З того часу, як Росія проігнорувала міжнародне право повністю, інтереси людяності як такої повністю.

2014 рік став поворотним моментом. Тоді в цілком очевидних ситуаціях – із Кримом, з Донбасом, зі збитим малайзійським «Боїнгом» – Росія уникнула негайної та відчутної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні звʼязки зі світом… І тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться.

Ось чому українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі. Наш народ об’єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, якою крихкою є наша свобода. Свобода кожного народу у Європі та в інших частинах світу.

Цю крихкість можна захистити лише спільними діями, і щоб це працювало в довгостроковій перспективі, має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава більше ніколи не зможе вдаватися до терору проти іншої держави.

На системному рівні, на рівні глобальних інституцій саме для цього ми зараз працюємо – і Українська держава, і всі наші партнери.

Сьогодні поспілкувався зі студентською спільнотою Австралії. Понад 20 університетів, а також цікавість провідних медіа Австралії, політиків. Закликав усіх наших австралійських друзів допомагати нам в інформаційній війні та максимально поширювати правду про український захист і російський терор.

Треба вирішити надзвичайно важливе національне завдання: українську точку зору мають бачити й чути у тих частинах світу, де російська пропаганда досі дуже гучна. Це стосується й Тихоокеанського регіону, і країн Південної та Східної Азії, Арабського світу, Африки, Латинської Америки. І тому потрібна інформаційна підтримка від усіх наших людей і всіх друзів за кордоном, чий голос може бути почутий.

Зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Естонії, який відвідав Україну. Подякував йому за те, що він розпочав візит із теми відновлення України. У Житомирській області в межах нашого плану швидкого відновлення – Fast Recovery рlan – почнеться будівництво першого дитячого садочка з пʼятнадцяти обʼєктів, які запропоновані естонському Уряду для допомоги у відбудові області. Це надзвичайно важливо саме зараз – коли переселенці повертаються додому.

Естонія – одна з тих держав, які почали допомагати нам іще до 24 лютого і чия підтримка стала надзвичайно вагомою. Україна завжди це пам’ятатиме.

Швейцарія сьогодні приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу – і я вдячний за це. Коли така країна не залишається нейтральною в захисті цінностей і людської моралі – це дуже вагомий сигнал для всього світу.

Зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом. Після всього, що наробила російська армія та нібито приватні російські військові компанії, жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі. Росія точно – номер один серед терористів. І це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів та інших світових суб’єктів.

І саме через це з Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони раптово вирішили визначити «азовців» терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно. Вони активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів… Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей.

Ну і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей.

Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному й кожній на своєму рівні – і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити лише спільною незламною силою.

Підписав новий указ про нагородження наших воїнів. 194 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. 28 із них – посмертно.

Вічна пам’ять кожному, чиє життя забрали терористи!

Слава всім, хто воює за Україну!

Слава Україні!