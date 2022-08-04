Піротехніки ДСНС знищили сучасні реактивні снаряди на території Криворізького району
Піротехніки ДСНС знищили сучасні реактивні снаряди на території Криворізького району. На відкритій території Зеленодольської громади було виявлено сучасні реактивні снаряди від РСЗВ «Ураган». Знайдені снаряди у кількості двох одиниць знищено шляхом контрольованого підриву.
❗️ Шановні громадяни Нагадуємо про важливість дотримання правил поведінки під час виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів. У разі виявлення таких знахідок необхідно одразу повідомити про це за номером «101» або «102». Категорично забороняється: – торкатися підозрілого предмету або пересувати його; – заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; – намагатися розібрати вибухонебезпечний предмет.