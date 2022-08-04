Піротехніки ДСНС знищили сучасні реактивні снаряди на території Криворізького району

04.08.2022 11:52

Піротехніки ДСНС знищили сучасні реактивні снаряди на території Криворізького району. На відкритій території Зеленодольської громади було виявлено сучасні реактивні снаряди від РСЗВ «Ураган». Знайдені снаряди у кількості двох одиниць знищено шляхом контрольованого підриву.

❗️ Шановні громадяни Нагадуємо про важливість дотримання правил поведінки під час виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів. У разі виявлення таких знахідок необхідно одразу повідомити про це за номером «101» або «102». Категорично забороняється: – торкатися підозрілого предмету або пересувати його; – заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; – намагатися розібрати вибухонебезпечний предмет.

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