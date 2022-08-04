Ворожі війська накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони області: одна жінка постраждала

Ворог бив з «Градів» та «Ураганів» по житлових кварталах та підприємствах. По Нікополю було випущено 60 снарядів з «Градів». Через обстріли у місті загорілося два приватних будинки та літня кухня. Також пошкоджено майже 50 приватних будинків, 33 господарчі споруди, 8 гаражів та 11 машин. Розбито понад 100 сонячних панелей та перебиті дві лінії електропередач. Без світла залишились понад 3 тис. людей.

Під обстріл потрапив і Криворізький район. Агресор поцілив по Карпівській та Широківській громадах. Внаслідок обстрілу у Широківській громаді поранило жінку. Лікарі надали їй медичну допомогу. Також загорілася господарча споруда. Рятувальники вогонь загасили