Ворожі війська накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони області: одна жінка постраждала

04.08.2022 12:58

Ворог бив з «Градів» та «Ураганів» по житлових кварталах та підприємствах. По Нікополю було випущено 60 снарядів з «Градів». Через обстріли у місті загорілося два приватних будинки та літня кухня. Також пошкоджено майже 50 приватних будинків, 33 господарчі споруди, 8 гаражів та 11 машин. Розбито понад 100 сонячних панелей та перебиті дві лінії електропередач. Без світла залишились понад 3 тис. людей.

Під обстріл потрапив і Криворізький район. Агресор поцілив по Карпівській та Широківській громадах. Внаслідок обстрілу у Широківській громаді поранило жінку. Лікарі надали їй медичну допомогу. Також загорілася господарча споруда. Рятувальники вогонь загасили

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Пошкоджено 50 будинків, 30 споруд та техніка:окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький район

04.08.2022 17:20

У Торецьку рашисти з артилерії обстріляли транспорту зупинку. Війна в Україні на 4 серпня

04.08.2022 16:50

Обстріл окупантами евакуаційного автобуса: як почуваються постраждалі?

04.08.2022 16:17

Чи зросте ціна бензину через подорожчання долару?

04.08.2022 14:10

Наслідки ударів російських «Ураганів» по селу Широке на Дніпропетровщині

04.08.2022 13:37

Піротехніки ДСНС знищили сучасні реактивні снаряди на території Криворізького району

04.08.2022 11:52
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com