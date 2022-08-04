Старовинну скриню для одягу знайшли військові на Дніпропетровщині

04.08.2022 19:10

На сході Дніпропетровщини військові знайшли величезну розмальовану скриню, в якій у минулому українці зберігали одяг. Знахідка виявилася артефактом кінця XIX століття

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