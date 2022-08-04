Mіські новини Новини Старовинну скриню для одягу знайшли військові на Дніпропетровщині 04.08.2022 19:10 На сході Дніпропетровщини військові знайшли величезну розмальовану скриню, в якій у минулому українці зберігали одяг. Знахідка виявилася артефактом кінця XIX століття Продовжити читання Уперед Жителі Чечелівського району Дніпра скаржаться на аварійні дерева Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Жителі Чечелівського району Дніпра скаржаться на аварійні дерева 04.08.2022 17:50 Mіські новини Новини Пошкоджено 50 будинків, 30 споруд та техніка:окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький район 04.08.2022 17:20 Новини Новини України У Торецьку рашисти з артилерії обстріляли транспорту зупинку. Війна в Україні на 4 серпня 04.08.2022 16:50 Mіські новини Новини Обстріл окупантами евакуаційного автобуса: як почуваються постраждалі? 04.08.2022 16:17 Mіські новини Новини Чи зросте ціна бензину через подорожчання долару? 04.08.2022 14:10 Mіські новини Новини Наслідки ударів російських «Ураганів» по селу Широке на Дніпропетровщині 04.08.2022 13:37