Немає й не може бути жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Сьогодні російські терористи завдали чергового удару по Торецьку Донецької області – по зупинці громадського транспорту. Вісім людей загинули, серед поранених – троє дітей. Уламками снарядів та вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки – це звичайні багатоповерхівки. Також пошкоджена церква – Свято-Пантелеймонівський храм, священик поранений.

Це був свідомий удар окупантів, черговий акт терору – цинічний і прорахований. Вони знали, куди бʼють, і вочевидь хотіли, щоб люди постраждали.

Проте щодо цього й тисяч інших злочинів російських терористів ми не бачимо чітких і вчасних звітів від деяких міжнародних організацій. Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Немає й не може бути – навіть гіпотетично – жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час – ігнорується, то з цим не можна миритися.

Майже 200 одних лише релігійних споруд – храмів і молитовних будинків різних конфесій – пошкоджено або зруйновано російськими ударами. Майже 900 медичних закладів. Понад 2200 освітніх закладів. Десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків. Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей по воду, по евакуаційних автобусах, неодноразово били по зупинках громадського транспорту. Російська армія не зупинилася перед ударами навіть по меморіалах жертвам Голокосту, по кладовищах… По табору з військовополоненими в Оленівці. І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість.

Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними.

Щодня розширюємо можливості нашої зовнішньої політики – формальної та неформальної. Поспілкувався сьогодні з представниками африканських ЗМІ – з Нігерії, Південної Африки, Кенії та Гани. Африканські країни можуть дуже серйозно постраждати через спровоковану Росією дестабілізацію світових ринків і глобальних відносин, зокрема через продовольчу кризу. І при цьому в Африці є дефіцит правдивої інформації про російську війну проти нашої держави та профіцит російської пропаганди. Зробимо все, щоб змінити цей баланс.

Відбулися перші в історії наших двосторонніх відносин переговори з Президентом Гвінеї-Бісау. Я зазначив, що Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для африканських країн. Обговорили підтримку нашої держави в міжнародних організаціях.

Завтра – нові переговори з лідером африканської країни, і загалом тільки останнім часом ми започаткували належну комунікацію з вісьмома лідерами держав Африки.

Щодня й у різні способи нагадую деяким лідерам Євросоюзу, що не можна робити заручниками їхньої нерішучості або бюрократизму українських пенсіонерів, наших переселенців, наших учителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат. 8 мільярдів євро для України наразі загальмовані. І така штучна затримка макрофінансової допомоги нашій державі – це або злочин, або помилка, і складно сказати, що з цього гірше в таких умовах повномасштабної війни.

Яка європейська країна зараз гальмує це, називати не хочу. Будемо вірити, що це все ж таки помилка і що її буде виправлено.

Провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Міністр оборони України Олексій Резніков доповів щодо поточного забезпечення військ технікою та боєприпасами. Доповідали також Головком Залужний, керівник СБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Монастирський. Проаналізували ситуацію на найбільш гострих ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень Ставки, всі вони мають виконуватися на 100%.

Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 192 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, із них шість – посмертно. Загалом уже понад 25,5 тисячі наших захисників нагороджені за хоробрість і результативність у боях із 24 лютого. Більш як 4 тисячі – посмертно.

Вічна пам’ять усім, хто загинув за Україну!

Вічна вдячність кожному й кожній, хто воює проти російських терористів!

Слава Україні!