Під постійним вогнем живуть мешканці Широківської громади

05.08.2022 17:35

Пошкоджені будинки, господарчі споруди та спалена земля. Окупанти з артилерії обстріляли приватний сектор Широківської громади Криворіжжя. У власній оселі постраждала жінка. Дивом неушкодженим лишився її семирічний син. Про те, як люди переживають атаки ворога – далі

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