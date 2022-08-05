Під постійним вогнем живуть мешканці Широківської громади
05.08.2022 17:35
Пошкоджені будинки, господарчі споруди та спалена земля. Окупанти з артилерії обстріляли приватний сектор Широківської громади Криворіжжя. У власній оселі постраждала жінка. Дивом неушкодженим лишився її семирічний син. Про те, як люди переживають атаки ворога – далі
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