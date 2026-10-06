Без сайту та мобільного додатку? Наслідки хакерської атаки на АТБ. Чи був витік даних клієнтів?

Вже другий день не працює сайт та низка функцій мобільного додатка! І все це на фоні погроз зловмисників оприлюднити персональні дані клієнтів, працівників та постачальників. Україну сколихнула хакерська атака на одну з найбільших продуктових мереж — АТБ. Як її переживають дніпряни та що про серйозність ситуації кажуть IT-експерти?

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