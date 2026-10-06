Без сайту та мобільного додатку? Наслідки хакерської атаки на АТБ. Чи був витік даних клієнтів?

20:47 06.10.2026
Video thumbnail for youtube video 9bpjmyak9pc

Вже другий день не працює сайт та низка функцій мобільного додатка! І все це на фоні погроз зловмисників оприлюднити персональні дані клієнтів, працівників та постачальників. Україну сколихнула хакерська атака на одну з найбільших продуктових мереж — АТБ. Як її переживають дніпряни та що про серйозність ситуації кажуть IT-експерти?

Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 02092026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 07.10.2026

8:28 07.10.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 02092026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 06.10.2026

8:35 06.10.2026
Uzhe Ye Pakety V Dorozi I Shhe Bude Dodatkovo Shhob U Nashyh Litakiv Bulo Chym Praczyuvaty Dlya Zahystu Nashyh Mist Zvernennya Prezydenta

Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст – звернення Президента

21:08 05.10.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 02092026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 05.10.2026

8:33 05.10.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 02092026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 04.10.2026

8:31 04.10.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 02092026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 03.10.2026

8:27 03.10.2026