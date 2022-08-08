Розбили агрокомпанію у Нікопольському районі: неспокійна ніч на півдні Дніпропетровщини

08.08.2022 11:15

Дві громади Нікопольського району ворог накрив «Градами» та вдарив ракетами. Під вогонь потрапили 4 села Марганецької та Червоногригорівської громади.

По Червоногригорівській громаді російська армія вдарила двома ракетами Х-59 МК. Там знищили потужності аграрної компанії. Сильно пошкоджені 4 склади, обладнання та до 10 одиниць техніки.

Марганецьку громаду агресор обстріляв з «Градів». Здійснив понад 20 залпів.

Бив ворог вночі і по Криворізькому району. Зі ствольної артилерії гатили по Зеленодольській громаді

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