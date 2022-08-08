Розбили агрокомпанію у Нікопольському районі: неспокійна ніч на півдні Дніпропетровщини

Дві громади Нікопольського району ворог накрив «Градами» та вдарив ракетами. Під вогонь потрапили 4 села Марганецької та Червоногригорівської громади.

По Червоногригорівській громаді російська армія вдарила двома ракетами Х-59 МК. Там знищили потужності аграрної компанії. Сильно пошкоджені 4 склади, обладнання та до 10 одиниць техніки.

Марганецьку громаду агресор обстріляв з «Градів». Здійснив понад 20 залпів.

Бив ворог вночі і по Криворізькому району. Зі ствольної артилерії гатили по Зеленодольській громаді