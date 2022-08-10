13 людей загинуло, 11 – постраждали: російські війська вночі обстріляли Нікопольській район

Вночі російська армія вдарила по Нікопольському району. “Гради” накрили Марганець та Мирівську громаду. Загинули 13 людей, постраждали – 11.

По Марганцю агресор наніс 40 ударів з «Градів». Загинули 12 марганчан. Ще 9 постраждали. П’ятеро – важкі.

Через влучання сталися 2 пожежі. Горів палац культури та двоповерховий житловий будинок. Вогонь рятувальники загасили.

Є багато руйнувань інфраструктури. Побиті ЦНАП, палац культури, гуртожиток, приміщення міської ради, кілька установ, 2 школи. Пошкоджено 21 багатоповерховий та 1 приватний будинок. Перебиті лінії електропередач – без світла кілька тисяч містян. Працюють ремонтні бригади.

У Мирівській громаді до 40 снарядів з «Градів» прилетіло по селу Вищетарасівка. Там загинула 61-річна жінка. Її будинок вщент зруйнований снарядом. Поранене подружжя. Жінка 51 рік – госпіталізована, її чоловік 57 років – лікується вдома.

У селі пошкоджені 11 приватних будинків, 5 господарчих споруд та автомобіль. Перебиті 2 газоводи. Без газу до 1000 людей. Фахівці працюють над відновленням газопостачання.