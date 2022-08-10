Нічний обстріл Марганцю: 13 загиблих, 11 поранених, масштабні руйнування будівель та мереж

Аж 13 загиблих та 11 поранених, 5 з них у тяжкому стані. Жахлива ніч у Нікопольському районі. Масована атака російських терористів на Марганець та Мирівську громаду. З реактивної артелерії окупанти вдарили просто по житловим кварталам, де у своїх оселях спали мирні мешканці. Руйнувань зазнали понад два десятка багатоповерхівок, дві школи, гуртожиток та будівля міської ради. За життя поранених людей зараз борються лікарі

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