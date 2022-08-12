3 людей постраждали: російські війська вночі накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони

3 людей постраждали: російські війська накрили Нікопольський та Криворізький райони “Градами”, “Ураганами” та ствольною артилерією

По Марганцю скерували 40 реактивних снарядів з “Градів”. Постражлали 3 жителів – 12-річний хлопчик та 2 чоловіків 66 та 49 років. Двох ушпиталили. На одній з вулиць горів газопровід. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватних будинки, 2 гаражі та господарча споруда. Побили завод, кафе, 2 магазини та друкарню.

По Нікополю нанесли 10 пострілів зі ствольної артилерії. Пошкоджено 4 приватних будинки, 1 автомобіль.

По Криворізькому району агресор вдарив з “Ураганів”. Поцілили по Зеленодольській громаді. Там є руйнування будинків. Люди не постраждали.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.