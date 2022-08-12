Mіські новини Новини У Дніпрі маленькі патріоти збирають кошти на ЗСУ 12.08.2022 15:15 Продали іграшки – та купили для військових каримати. У Дніпрі двоє хлопців виручили приблизно 5000 гривень і зароблене спрямували на підтримку наших воїнів. Ініціатива допомагати ЗСУ належить одному з них. Що мотивує дітей та як реагують військові? Продовжити читання Уперед 88 днів тортур та катувань: окупанти тримали волонтера у полоніНазад Як розпізнати перші прояви алергії на пилок рослин? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини 11 ракетних обстрілів пережив минулої ночі Краматорськ. Війна в Україні на 12 серпня 12.08.2022 17:50 Mіські новини Новини Троє постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки: по Марганцю випустили 40 реактивних снарядів 12.08.2022 17:26 Mіські новини Новини Як розпізнати перші прояви алергії на пилок рослин? 12.08.2022 16:41 Mіські новини Новини 88 днів тортур та катувань: окупанти тримали волонтера у полоні 12.08.2022 14:49 Mіські новини Новини 3 людей постраждали: російські війська вночі накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони 12.08.2022 11:14 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.08.2022 12.08.2022 7:13