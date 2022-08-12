У Дніпрі маленькі патріоти збирають кошти на ЗСУ

12.08.2022 15:15

Продали іграшки – та купили для військових каримати. У Дніпрі двоє хлопців виручили приблизно 5000 гривень і зароблене спрямували на підтримку наших воїнів. Ініціатива допомагати ЗСУ належить одному з них. Що мотивує дітей та як реагують військові?

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