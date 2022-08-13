«Я з Нікополя та моїй родині загрожують!» Мешканці Нікополя просять світ про допомогу

13.08.2022 15:34

“Я з Нікополя та моїй родині загрожують!” У соцмережах розповсюджується відео від користувача @makhv (https://www.instagram.com/p/ChKOFCoDZ3R/) з мешканцями Нікополя, які одними з перших відчують можливий вибух на ЗАЕС. росія – це держава-терорист, і її злочинна практика поширюється навіть на атомні об’єкти, що призведе до мільйонних жертв як в Україні, так і за її межами:

“Зараз оккупанти зробили те, що ніхто в історії собі не дозволяв. Вони використовують найбільшу атомну станцію в Європі як щит для обстрілів мирного населення Нікополя, Марганця та прибережних територій. Сім’ям нікопольців погрожують. Погрожують усьому цивілізованому світу. Та найгірше, що за цими загрозами летять гради. Вони завдають ударів по самій ЗАЕС та звинувачують в цьому ЗСУ та Україну. Вони обстрілюють мирне населення, вони вбивають людей. Вони тримають працівників станції у заручниках.

Це не особиста проблема кожного – це проблема всього світу, яка потребує негайного рішення! Бо радіація та ядерна зброя не ділить нікого на поганих та хороших. Вони може торкнутись усієї Європи, якщо не зупинити російську армію”

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Пошкоджені багатоповерхівки та соціальна інфраструктура: вночі Нікополь ворог обстріляв “Градами”

13.08.2022 11:31

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.08.2022

13.08.2022 7:19

Візові обмеження для громадян РФ справедливі, і всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати – звернення Президента України

12.08.2022 23:28

11 ракетних обстрілів пережив минулої ночі Краматорськ. Війна в Україні на 12 серпня

12.08.2022 17:50

Троє постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки: по Марганцю випустили 40 реактивних снарядів

12.08.2022 17:26

Як розпізнати перші прояви алергії на пилок рослин?

12.08.2022 16:41
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com