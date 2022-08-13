«Я з Нікополя та моїй родині загрожують!» Мешканці Нікополя просять світ про допомогу

“Я з Нікополя та моїй родині загрожують!” У соцмережах розповсюджується відео від користувача @makhv (https://www.instagram.com/p/ChKOFCoDZ3R/) з мешканцями Нікополя, які одними з перших відчують можливий вибух на ЗАЕС. росія – це держава-терорист, і її злочинна практика поширюється навіть на атомні об’єкти, що призведе до мільйонних жертв як в Україні, так і за її межами:

“Зараз оккупанти зробили те, що ніхто в історії собі не дозволяв. Вони використовують найбільшу атомну станцію в Європі як щит для обстрілів мирного населення Нікополя, Марганця та прибережних територій. Сім’ям нікопольців погрожують. Погрожують усьому цивілізованому світу. Та найгірше, що за цими загрозами летять гради. Вони завдають ударів по самій ЗАЕС та звинувачують в цьому ЗСУ та Україну. Вони обстрілюють мирне населення, вони вбивають людей. Вони тримають працівників станції у заручниках.

Це не особиста проблема кожного – це проблема всього світу, яка потребує негайного рішення! Бо радіація та ядерна зброя не ділить нікого на поганих та хороших. Вони може торкнутись усієї Європи, якщо не зупинити російську армію”