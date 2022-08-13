Пошкоджені багатоповерхівки та соціальна інфраструктура: вночі Нікополь ворог обстріляв “Градами”

13.08.2022 11:31

Нікопольський та Криворізький райони знову зазнали ударів від російської армії. По населених пунктах працювали “Гради” та “Урагани”. Обійшлося без жертв.

Нікополь ворог обстріляв “Градами”. По житлових кварталах випустив до 30 реактивних снарядів. У місті є пошкодження житла – 11 багатоповерхових та 13 приватних будинків. Зачепило дитячий садок, гаражі, 10 господарчих спорудспоруд та 4 автівки. Перебиті газогін та лінії електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.08.2022

13.08.2022 7:19

Візові обмеження для громадян РФ справедливі, і всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати – звернення Президента України

12.08.2022 23:28

11 ракетних обстрілів пережив минулої ночі Краматорськ. Війна в Україні на 12 серпня

12.08.2022 17:50

Троє постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки: по Марганцю випустили 40 реактивних снарядів

12.08.2022 17:26

Як розпізнати перші прояви алергії на пилок рослин?

12.08.2022 16:41

У Дніпрі маленькі патріоти збирають кошти на ЗСУ

12.08.2022 15:15
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com