Пошкоджені багатоповерхівки та соціальна інфраструктура: вночі Нікополь ворог обстріляв “Градами”

Нікопольський та Криворізький райони знову зазнали ударів від російської армії. По населених пунктах працювали “Гради” та “Урагани”. Обійшлося без жертв.

Нікополь ворог обстріляв “Градами”. По житлових кварталах випустив до 30 реактивних снарядів. У місті є пошкодження житла – 11 багатоповерхових та 13 приватних будинків. Зачепило дитячий садок, гаражі, 10 господарчих спорудспоруд та 4 автівки. Перебиті газогін та лінії електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.