Більше 50 снарядів за ніч: російська армія тричі вдарила по Нікопольському району

По Нікопольському району російська армія вдарила тричі зі ствольної артилерії та “Градів”.

У Нікополі – 20 прильотів зі ствольної артилерії. Поцілили по 9 багатоповерхових та 8 приватних будинках, школі, кафе та магазину. Перебито газопроводи та лінії електропередач. Без світла залишились кілька тисяч жителів. На місці працюють аварійні бригади. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

По Марганцю ворог бив з «Градів». Місто накрили 30 реактивних снарядів. Поранення отримав 69-річний чоловік. Він ушпиталений. У місті пошкоджені 11 приватних будинків, 4 господарчі споруди, автомобіль та електромережа.

Криворізький район потрапив під обстріл з «Ураганів». Агресор цілив по Зеленодольській громаді. Там обійшлося без жертв та руйнувань.