Збита ракета, розбите підприємство, знищений об’єкт соціальної інфраструктури, – ДСНС

15.08.2022 11:44

Два райони області потрапили під удари російських військ. Нікопольський район обстріляли з РСЗВ.

По Нікопольському району ворог бив з «Градів». Поцілив по промисловому підприємству. Там серйозні руйнування. По Марганецькій громаді також було випущено 20 пострілів з «Градів». Людей не зачепило. У Покровській громаді агресор влучив у підприємство енергетичної інфраструктури.

Синельниківський район зазнав ракетної атаки. Ворог вдарив чотирма ракетами С-300 по об’єкту соціальної інфраструктури. Він зруйнований. Також цієї ночі наші військові збили над областю російську крилату ракету. Через падіння уламків зайнялося 2 га сухих залишків пшениці, що лишилися після жнив

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