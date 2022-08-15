Збита ракета, розбите підприємство, знищений об’єкт соціальної інфраструктури, – ДСНС

Два райони області потрапили під удари російських військ. Нікопольський район обстріляли з РСЗВ.

По Нікопольському району ворог бив з «Градів». Поцілив по промисловому підприємству. Там серйозні руйнування. По Марганецькій громаді також було випущено 20 пострілів з «Градів». Людей не зачепило. У Покровській громаді агресор влучив у підприємство енергетичної інфраструктури.

Синельниківський район зазнав ракетної атаки. Ворог вдарив чотирма ракетами С-300 по об’єкту соціальної інфраструктури. Він зруйнований. Також цієї ночі наші військові збили над областю російську крилату ракету. Через падіння уламків зайнялося 2 га сухих залишків пшениці, що лишилися після жнив