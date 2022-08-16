Поранені 2 людей: під ударами російської артилерії опинились Криворізький та Нікопольський райони

16.08.2022 12:13

Знову через ворожі обстріли вночі потерпали території Криворізького та Нікопольського районів. Поранені 2 людей. Пошкоджене житло, склади з зерном, газоводи та електромережі.

У Криворізькому районі ворог накрив з “Ураганів” Зеленодольську громаду. Там поцілив по Мар’янському та Великій Костромці. В одному з сіл поранені 2 жінки – 20 та 84 років. Пошкоджено 2 будинки та газопровід.

По Нікопольському району агресор бив двічі за ніч. Зафіксовані 40 прильотів з “Градів” та 10 зі ствольної артилерії. У Червоногригорівській громаді виникла пожежа в приватному будинку. Її рятувальники загасили. Побиті 9 будинків, 7 господарчих споруд та 2 гаражі, легковий автомобіль та трактор, газовід та електромережі. Також є влучання у місцеве агропідприємство. Там пошкоджено 2 склади з зерном, гараж, адміністративну та господарчі будівлі, майстерню та 9 вантажівок. З людей ніхто не постраждав

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