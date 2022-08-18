Поранено жінку, понівечено будинки: ворог накрив вогнем Нікопольський та Криворізький райони

18.08.2022 11:53

Ворог вдарив по Нікопольському та Криворізькому районам. Є руйнування житлових будинків та інфраструктури.

По Нікополю агресор гатив двічі. Загалом випустив 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої важкості. Понівечені 15 житлових будинків, школа, магазин, храм, кілька господарчих споруд та автомобілів. Пошкоджені лінії електропередач та газогони. Ремонтники відновлюють комунікації.

Криворізький район ворог обстріляв з РСЗВ «Ураган». Під удар потрапила Апостолівська громада. Там обійшлося без постраждалих та руйнувань.

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