Масова атака на Дніпропетровщину: загинув чоловік, поранено дитину

По Апостолівській громаді ворог бив з «Урагану». У власному домі від поранень загинув 36-річний чоловік. Знищено приватний будинок. Пошкоджено газогін та електромережі.

У Зеленодольській громаді знищено магазин та кафе у центрі села Велика Костромка. Люди не постраждали.

Межівську громаду Синельниківського району обстріляли з РСЗВ «Торнадо С». У с. Преображенка поранено 12-річного хлопчика. У нього ураження ніг. Він прооперований, зараз у лікарні.

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району ракети влучили в сільгосппідприємство. Пошкоджено склади з зерном. Поруч 4 вирви глибиною 5 м, діаметром – 7м. Люди не ушкоджені.

Під артобстрілом і Нікополь. Ворог вдарив 10 снарядами зі ствольної артилерії. Пошкоджено з два десятки багатоповерхівок, 10 магазинів та установ. Зокрема, понівечено школу, банк, автобусну зупинку. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. 15 рятувальників та 3 автомобілі вогонь приборкали. Пошкожено лінію електропередач. Люди вціліли.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області.