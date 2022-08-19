Медицина в Нікополі: як працюють лікарі під ворожими обстрілами?

19.08.2022 18:10

Попри щоденні обстріли вся інфраструктура Нікополя продовжує функціонувати. Транспорт, фінансові установи, аптеки, супермаркети та лікарні – все пристосовується до життя в зоні бойових дій. Наші кореспонденти перевірили, як працюється медикам

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Обстріли, переселенці, збір врожаю, навчальний процес: Микола Лукашук про ситуацію в області

19.08.2022 19:15

Відмова від російського: Переходимо на український контент

19.08.2022 17:40

У Дніпрі працює центр допомоги врятованим

19.08.2022 17:15

Центр Нікополя обстріляли зі ствольної артилерії. Пошкоджені багатоповерхівки, школа, магазини, банк

19.08.2022 16:45

На Донеччині 5 загиблих і 10 поранених цивільних громадян. Війна в Україні на 19 серпня

19.08.2022 16:20

Масова атака на Дніпропетровщину: загинув чоловік, поранено дитину

19.08.2022 11:06
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com