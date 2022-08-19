Медицина в Нікополі: як працюють лікарі під ворожими обстрілами?

Попри щоденні обстріли вся інфраструктура Нікополя продовжує функціонувати. Транспорт, фінансові установи, аптеки, супермаркети та лікарні – все пристосовується до життя в зоні бойових дій. Наші кореспонденти перевірили, як працюється медикам

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