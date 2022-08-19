Відмова від російського: Переходимо на український контент

За час повномасштабної війни наш інфопростір упевнено звільняється від російського контенту. Музичні платформи відмовляються від пісень окупанта. YouTube хоч і не повністю, але значно позбувається російських шоу, а в Україні росте кількість якісного контенту рідною мовою. Книги, музика, гумор та пізнавальні канали – все більше людей на просторах інтернету надають перевагу своєму – українському. Тож, як назавжди забути про російський контент?

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