Загинула жінка, постраждали чоловік та 2 жінки: російська армія обстріляла 2 райони Дніпропетрощини

Сьогодні вночі російська армія обстріляла два райони нашої області – Нікопольський та Криворізький райони.

По Криворізькому району ворог поцілив з “Ураганів”. Внаслідок обстрілів загинула 45-річна жінка та поранений її чоловік 53 роки. Зараз він перебуває у лікарні.

Також тричі за ніч агресор гатив по Нікопольському району. По Марганецькій громаді агресор випустив 13 снарядів зі ствольної артилерії. У Марганці у нас є двоє постраждалих. Це жінки 61 та 63 роки. У місті побиті 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди та автомобіль. Пошкоджені газо- та водопровід.

Ворожа артилерія била і по Червоногригорівській громаді. На щастя з людей ніхто не постраждав. Є руйнування восьми будинків, трьох господарчих споруд, пошкоджений автомобіль. Перебита електромережа