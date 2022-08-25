Постраждало 8 людей, з них 3 – діти: вночі ворог масово атакував Дніпропетровщину

25.08.2022 10:47

Чотири райони під нічним обстрілом ворога: Нікопольський, Криворізький, Дніпровський та Синельниківський.

По Дніпровському району ворог цілив ракетою. Наші військові її збили.

У селищі Чаплине Синельниківського району продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Російські ракети, скеровані вчора на селище, вбили більше 20 людей. Серед них двоє хлопчиків – 6 та 11 років.

Вночі ворог вчетверте вдарив по Синельниківському району. Постраждало 8 людей. Серед них 3 дівчинки, найменшій всього 2 роки. Всі поранені знаходяться у лікарні. У громаді понівечено кілька житлових будинків.

По Криворізькому району вночі гатили з «Ураганів» та «Смерчів». Влучили по Апостолівській та Широківській громадах. Пошкодили електромережу в с. Кошове. Один з районів Кривого Рогу після нічного обстрілу усіяний небезпечними касетними снарядами. Людей не зачепило.

Нікопольський район обстрілювали протягом ночі з «Градів» та ствольної артилерії. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області.

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