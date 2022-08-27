Пошкоджено навчальний центр, будинки, підприємство: ворог вночі 10 разів обстріляв Дніпропотеровщину

27.08.2022 11:16

Вночі ворог знову гатив по двох районах – Криворізькому та Нікопольському. Через обстріли пошкоджені підприємство, житло людей, навчальний центр, електромережі.

У Нікополі понівечили 9 приватних будинків та 3 господарчі споруди. Є руйнування у навчальному центрі. Зачепило лінію електропередач, без світла лишилися майже 5 тисяч родин.У Марганецькій та Червоногригорівській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, господарча споруда та автомобіль.

У Зеленодольській громаді сталася пожежа на одному з підприємств – її вже загасили. Є руйнування житла.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.08.2022

29.08.2022 7:18

Ми не забули й не забудемо про жодне своє місто й про жодну свою людину – звернення Президента України

28.08.2022 22:01

Пошкоджені будинки, склад та фабрика, без світла понад 1500 родин: окупанти поцілили по 4 громадах

28.08.2022 19:05

Понівечені цехи, склад фабрики, житлові будинки: окупанти обстріляли 4 громади Дніпропетровщини

28.08.2022 11:55

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.08.2022

28.08.2022 9:57

Сьогодні дякую всім нашим льотчикам, які роблять дуже багато, щоб наблизити перемогу України – звернення Президента Володимира Зеленського

27.08.2022 22:18
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com