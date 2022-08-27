Пошкоджено навчальний центр, будинки, підприємство: ворог вночі 10 разів обстріляв Дніпропотеровщину

Вночі ворог знову гатив по двох районах – Криворізькому та Нікопольському. Через обстріли пошкоджені підприємство, житло людей, навчальний центр, електромережі.

У Нікополі понівечили 9 приватних будинків та 3 господарчі споруди. Є руйнування у навчальному центрі. Зачепило лінію електропередач, без світла лишилися майже 5 тисяч родин.У Марганецькій та Червоногригорівській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, господарча споруда та автомобіль.

У Зеленодольській громаді сталася пожежа на одному з підприємств – її вже загасили. Є руйнування житла.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області