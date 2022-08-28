Понівечені цехи, склад фабрики, житлові будинки: окупанти обстріляли 4 громади Дніпропетровщини

28.08.2022 11:55

У Нікопольському районі під обстрілом опинилися 3 громади – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

У Нікополі пошкоджено 5 житлових будинків, 5 господарчих споруд, автівка. Перебита лінія електропередач. У Марганецькій громаді знищено оселю, ще з 10 будинків пошкодили. Понівечені цехи та склад місцевої фабрики. Зачепило й лінію електропередач. Ворог вцілив у житло і в Червоногригорівській громаді.

Зеленодольську громаду Криворізького району обстріляли з «Ураганів». Під прицілом знову дачний масив та підприємство. Люди не постраждали.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області.

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