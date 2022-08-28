Пошкоджені будинки, склад та фабрика, без світла понад 1500 родин: окупанти поцілили по 4 громадах

28.08.2022 19:05

У ніч на 28 серпня російські війська з “Градів”, “Ураганів” та важкої артилерії поцілили по чотирьох громадах у Нікопольському та Криворізькому районах.

Нікополь обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Також зачепило склад та цехи місцевої фабрики, пошкоджено до десяти будинків. У Зеленодольській громаді вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Загиблих і поранених внаслідок обстрілів немає.

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