Пошкоджені будинки, склад та фабрика, без світла понад 1500 родин: окупанти поцілили по 4 громадах

У ніч на 28 серпня російські війська з “Градів”, “Ураганів” та важкої артилерії поцілили по чотирьох громадах у Нікопольському та Криворізькому районах.

Нікополь обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Також зачепило склад та цехи місцевої фабрики, пошкоджено до десяти будинків. У Зеленодольській громаді вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Загиблих і поранених внаслідок обстрілів немає.