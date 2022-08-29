Пошкоджено будинки: ракетний удар по Дніпровському та Синельниківському району

29.08.2022 11:20

Агресор в ніч на 29 серпня вдарив по трьом районам області – Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському.

У Червоногригорівці пошкоджено 15 житлових будинків. Зруйновано 2 господарчі споруди, 5 – понівечено. Є руйнування храму та підприємства. Зачепило газоводи та лінії електропередач. У Нікополі без світла через обстріл – понад 2,5 тис родин.

По двом районам російська армія випустила ракети. У Синельниківському сталася пожежа. У Дніпровському «прильот» – по дачному товариству. Рятувальники виявили воронку діаметром 6 м, глибиною – 2,5 м. Пошкоджені 3 будинки

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